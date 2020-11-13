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13.11.2020 22:47
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Главный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс уходит в отставку на волне антирекордов COVID-19

Старший специальный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс уходит в отставку, сообщает CNN источник на Даунинг-стрит в пятницу, 13 ноября. Причиной отставки называют рекордную вспышку заражения новым коронавирусом в стране и неудачи с Brexit.

Издание дополняет эту информацию фотографиями Каммингса, на которых он сегодня запечатлён, выносящим коробку с личными вещами из офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Отставку Каммингса, пока ещё не принятую, уже считают признаком серьезных разногласий в правительстве консерваторов. Его отставка последует за отставкой министра по коммуникациям Джонсона Ли Кейна. Каммингс, узнав о возможной отставке коллеги, заявил, что готов также покинуть свой пост. В своём блоге политик написал о том, что в последнее время Даунинг-стрит стремилась «сделать меня гораздо менее важным - а в течение года в значительной степени лишним».

Политический конфликт вокруг Джонсона и его команды случился в тот же день, когда число погибших от коронавируса в Великобритании превысило цифру в 50000 человек.

Доминика Каммингса считают идейным вдохновителем Brexit и назначения Бориса Джонсона Премьер-министром Великобритании, в политическом истеблишменте Британии слыл русофилом.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Не удачный брекзит? Да он удачным в принципе быть не мог, Франция и Германия из ума не выжили что бы на британские требования соглашаться.
С ковидом отдельная история - не надо было пабы открывать внутри помещений. И возможно тоннель закрыть под каналом...
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