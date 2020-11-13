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13.11.2020 15:01
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Рыжий Тарзан на свободе. Жена Дацика опубликовала их первое фото после его освобождения из колонии

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, покинул исправительную колонию №3 в поселке Форносово. Он уже в Петербурге.

«В соответствии с 173-й статьей Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный Дацик В.В. был освобожден из колонии после получения из Ленинградского областного суда документов об его условно-досрочном освобождении», — сообщили изданию в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

«Фонтанка» попыталась узнать о творческих планах Рыжего Тарзана и связалась с его супругой Викторией. Однако она наотрез отказалась давать комментарии, а также заявила, что ни при каких обстоятельствах не предоставит фото и видео. На вопрос корреспондента издания о чувствах и эмоциях, которые она испытывает в связи с воссоединением с мужем, она ответила: «Очень рада».

Виктория, судя по всему, решила оставить право на первую публикацию эксклюзивных снимков за собой, они появились на ее странице в Instagram с геолокацией в Петербурге.

Между тем, по некоторым данным, уже в конце этого года может состояться новый бой Дацика.

Рыжий Тарзан известен голым маршем проституток, бегством из психиатрической больницы, откупом хмельной жены от полицейского и незаконным пересечением российско-эстонской водной границы. Последний «подвиг» привел его в колонию строгого режима под Петербургом. Однако часть срока поглотило пребывание в следственном изоляторе, а после суд удовлетворил ходатайство об УДО. Это решение хотела, но не смогла оспорить прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

rusbos
Как же скучно я живу. На фоне последних событий, к этому гражданину даже позитив какой-то чувствуется.
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