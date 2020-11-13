Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, покинул исправительную колонию №3 в поселке Форносово. Он уже в Петербурге.



«В соответствии с 173-й статьей Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный Дацик В.В. был освобожден из колонии после получения из Ленинградского областного суда документов об его условно-досрочном освобождении», — сообщили изданию в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

«Фонтанка» попыталась узнать о творческих планах Рыжего Тарзана и связалась с его супругой Викторией. Однако она наотрез отказалась давать комментарии, а также заявила, что ни при каких обстоятельствах не предоставит фото и видео. На вопрос корреспондента издания о чувствах и эмоциях, которые она испытывает в связи с воссоединением с мужем, она ответила: «Очень рада».