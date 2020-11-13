Суд в Чехии отменил приказ минздрава носить маски на улицах

Городской суд Праги не увидел достаточных оснований в требовании минздрава Чехии об обязательном ношении масок и других средств защиты на улице и отменил его. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.

Малоаргументированный приказ министерства здравоохранения вступил в силу 21 октября, но, по решению суда, он будет действовать только до следующей субботы. К этому времени ведомство должно представить более серьёзное подтверждение необходимости таких ограничений. Глава минздрава Ян Блатный, накануне заявивший о продлении режима ЧС в стране, как ожидается, подкрепит аргументами свою позицию в ближайшие дни.