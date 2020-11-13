Суд в Чехии отменил приказ минздрава носить маски на улицах

Городской суд Праги не увидел достаточных оснований в требовании минздрава Чехии об обязательном ношении масок и других средств защиты на улице и отменил его. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.
Малоаргументированный приказ министерства здравоохранения вступил в силу 21 октября, но, по решению суда, он будет действовать только до следующей субботы. К этому времени ведомство должно представить более серьёзное подтверждение необходимости таких ограничений. Глава минздрава Ян Блатный, накануне заявивший о продлении режима ЧС в стране, как ожидается, подкрепит аргументами свою позицию в ближайшие дни.
Общественные помещения, общественный транспорт и любые пространства, в том числе на открытом воздухе, — везде нужно носить маски. В последнем случае СИЗ необходимы, если невозможно соблюсти соцдистанцию. Нарушение карается штрафом до 10 тыс. крон (около 380 евро).
С начала пандемии коронавирус выявили у почти 447 тыс. жителей Чехии, население которой составляет около 10,7 млн. Умерли от ковида 5 755 человек.
В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы. С 28 октября введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск).