Кировский завод рассказал о попавшем в больницу рабочем. У него ушиб паха

Кировский завод прокомментировал информацию о госпитализации рабочего, которого зажало оборудованием во время производственного процесса. О его состоянии, а также о предварительном диагнозе, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе предприятия 13 ноября.



«Инцидент произошел в ходе производственного процесса. Пострадал рабочий Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний ПАО «Кировский завод». — Прим. ред.). Сейчас его везут в больницу № 26 на улице Костюшко. Его состоянию ничего не угрожает», — сообщили изданию в пресс-службе ПАО «Кировский завод».

