Кировский завод рассказал о попавшем в больницу рабочем. У него ушиб паха
Кировский завод прокомментировал информацию о госпитализации рабочего, которого зажало оборудованием во время производственного процесса. О его состоянии, а также о предварительном диагнозе, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе предприятия 13 ноября.
«Инцидент произошел в ходе производственного процесса. Пострадал рабочий Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний ПАО «Кировский завод». — Прим. ред.). Сейчас его везут в больницу
Представитель предприятия со ссылкой на предварительный диагноз сотрудников скорой помощи добавил, что у госпитализированного диагностирован ушиб мягких тканей паховой области, его состояние оценивается как среднее.
«Руководство предприятия сформировало комиссию, которой предстоит установить причину произошедшего», — добавил представитель Кировского завода.