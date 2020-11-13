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13.11.2020 11:40
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Кировский завод рассказал о попавшем в больницу рабочем. У него ушиб паха

Кировский завод прокомментировал информацию о госпитализации рабочего, которого зажало оборудованием во время производственного процесса. О его состоянии, а также о предварительном диагнозе, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе предприятия 13 ноября.

«Инцидент произошел в ходе производственного процесса. Пострадал рабочий Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний ПАО «Кировский завод». — Прим. ред.). Сейчас его везут в больницу № 26 на улице Костюшко. Его состоянию ничего не угрожает», — сообщили изданию в пресс-службе ПАО «Кировский завод».

Представитель предприятия со ссылкой на предварительный диагноз сотрудников скорой помощи добавил, что у госпитализированного диагностирован ушиб мягких тканей паховой области, его состояние оценивается как среднее.

«Руководство предприятия сформировало комиссию, которой предстоит установить причину произошедшего», — добавил представитель Кировского завода.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260693961
А пресс-служба Кировского завода имела право распространять сведения о диагнозе рабочего? Он давал своё согласие? Ну вот слов нет, пообдирать бы этим пресслужбовцам всё незажатое.
alex-un
Удивляет, что на "Кировском заводе" еще продолжается производственный процесс и работает какое-то оборудование.
Alex001
(Вовочка тянет руку)
А можно уточнить, что именно ему зажало оборудованием?

Ну случается такое на производстве, да.
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