FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 07:01
1
Печать

Чудесный ноябрь в Петербурге обещает светлое будущее: из тумана выглянет солнце

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Удивительное рядом: в Петербурге продолжается солнечный ноябрь. Такую погоду синоптики обещают не только в пятницу, 13-го, но и в выходные.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений ночью 1–4 м/с, днём 3–7 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–3 градуса, днём плюс 3–5. Атмосферное давление будет меняться мало.

Туман в Приморском районе 12 ноября
Туман в Приморском районе 12 ноябряФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура колеблется от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 13 ноября зафиксировано в 1965 году, днём до минус 17, а самое тёплое — в 1969 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».

Такая же погода — облачно с прояснениями, без существенных осадков — ожидается 14 и 15 ноября. При этом немного похолодает: по ночам возможен минус, днём максимум плюс 3 градуса.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Туман в Приморском районе 12 ноября
Туман в Приморском районе 12 ноябряФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Hans-Christian
Слава великому ПЖ! Наконец-то и до нашего обшарпанного мрачного городишки дойдёт солнце. Ура!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний