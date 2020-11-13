Удивительное рядом: в Петербурге продолжается солнечный ноябрь. Такую погоду синоптики обещают не только в пятницу, 13-го, но и в выходные.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений ночью 1–4 м/с, днём 3–7 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–3 градуса, днём плюс 3–5. Атмосферное давление будет меняться мало.