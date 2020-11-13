Чудесный ноябрь в Петербурге обещает светлое будущее: из тумана выглянет солнце
Удивительное рядом: в Петербурге продолжается солнечный ноябрь. Такую погоду синоптики обещают не только в пятницу, 13-го, но и в выходные.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений ночью 1–4 м/с, днём 3–7 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1–3 градуса, днём плюс 3–5. Атмосферное давление будет меняться мало.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура колеблется от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 13 ноября зафиксировано в 1965 году, днём до минус 17, а самое тёплое — в 1969 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».
Такая же погода — облачно с прояснениями, без существенных осадков — ожидается 14 и 15 ноября. При этом немного похолодает: по ночам возможен минус, днём максимум плюс 3 градуса.