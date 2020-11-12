Задержан коммерческий директор сети «Вимос». Его подозревают в неформальных требованиях к поставщику

По данным 47news, 12 ноября экономическая полиция Выборгского района Петербурга задержала 47-летнего коммерческого директора сети строительных магазинов «Вимос» Алексея Куриленко. Ему вменяют статью «коммерческий подкуп». Двумя днями ранее оперативники задержали у иномарки на улице Смолячкова 71-летнего петербуржца Бориса Халандовского. При нём были 160 тысяч рублей, только что полученных в машине от гендиректора компании «Артель» Евгения Стафурина.

Топ-менеджер крупной сети по продаже строительных материалов задержан по подозрению в требованиях к поставщику простимулировать дальнейшее сотрудничество. Вместе с ним в деле пожилой человек, представлявшийся опытным сотрудником спецслужб.

По версии следствия, Куриленко и Халандовский предложили коммерсанту платить за возможность продолжения поставки сыпучих стройматериалов в «Вимос». По его словам, по 5 рублей с каждого поставленного мешка. То есть от 100 до 300 тысяч в месяц. При этом, Холондовский представлялся сотрудником ФСБ с бэкграундом в КГБ.

О портретах подозреваемых и о том, что рассказал бизнесмен Стафурин читайте в материале 47news «На первую встречу он пришел со значком ФСБ». Как за «Вимосом» нагибают бизнесменов».

Справка:«Вимосу» около 30 лет: 40 магазинов в 13 районах области и Петербурге, Великом Новгороде и Пскове. Каждый магазин-склад в ассортименте имеет больше 50 тысяч наименований товаров. Более трехсот поставщиков. В прошлом году сеть показала оборот в 7,5 млрд рублей и прибыль 38 млн рублей. Работников около двух тысяч. Основной совладелец 68-летний Владимир Гурьев. Его мобильный не отвечал.