Администрация Василеостровского района не увидела нарушений на стройке рядом с «треснувшим» домом Чубакова

В администрации Василеостровского района Петербурга не увидели нарушений при строительстве жилого комплекса на 11-й линии рядом с домом Чубакова. Это следует из ответа на запрос «Фонтанки».



Чиновники 12 ноября сообщили, что в настоящее время ведутся работы по усилению оснований фундаментов дома Чубакова по «манжетной технологии». Администрация ссылается на результаты измерений при производстве работ по усилению основания фундаментов. По ее информации, максимальные зарегистрированные значения ускорения колебаний конструкций дома-памятника не превышают допустимые, согласно территориальным строительным нормам.

