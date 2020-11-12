Администрация Василеостровского района не увидела нарушений на стройке рядом с «треснувшим» домом Чубакова
В администрации Василеостровского района Петербурга не увидели нарушений при строительстве жилого комплекса на 11-й линии рядом с домом Чубакова. Это следует из ответа на запрос «Фонтанки».
Чиновники 12 ноября сообщили, что в настоящее время ведутся работы по усилению оснований фундаментов дома Чубакова по «манжетной технологии». Администрация ссылается на результаты измерений при производстве работ по усилению основания фундаментов. По ее информации, максимальные зарегистрированные значения ускорения колебаний конструкций дома-памятника не превышают допустимые, согласно территориальным строительным нормам.
«Анализ результатов геотехнического мониторинга свидетельствует об отсутствии негативного влияния работ по усилению основания фундаментов на состояние конструкций охраняемых объектов», — говорится в ответе.
Напомним, 7 ноября жители дома-памятника обнаружили https://www.fontanka.ru/2020/11/07/69532189/ свежие трещины на стенах и потолке парадной, а также перекосы дверных дверей. Они предположили, что происходящее связано с началом строительства жилого комплекса на соседнем участке по адресу: 11-я линия, 56.
Разрешение на строительство жилого комплекса в 2016 году получило ООО «Дом на 11-й», тогда проект назывался ЖК «Сердце островов». Летом текущего года проект приобрела компания Sun Development Кирилла Вязовского.
Доходный дом К. Г. Чубакова возвели в 1906 году по проекту архитектора Михаила Еремеева. Здание — образец стиля модерн. В 2001-м дом получил статус выявленного объекта культурного наследия.