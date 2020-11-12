FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 18:06
0
Печать

Дело Калви близится к завершению. Основателя Baring Vostok освободили из-под домашнего ареста

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста семерых фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС.

«Изменить фигурантам дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — цитирует судью агентство.

Кроме того, суд снял арест с имущества фигурантов дела, отказав в ходатайстве прокуратуры. Арест снят с квартир в Москве, которые принадлежат жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Причиной для таких решений суда стала переквалификация обвинений со статьи «мошенничество» на «растрату». «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — подчеркивается в постановлении суда. Потерпевшие отказались от имущественных требований.

Ранее сообщалось, что акционеры банка «Восточный» — кипрская компания Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, и фирма Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение с Baring Vostok. Отозваны все иски сторон по делу.

СК России в феврале 2019 года сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер владельца «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.

Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.

В конце прошлого года Аветисян допустил заключение мирового соглашения с инвестфондом Baring Vostok. А в середине октября представитель Baring Vostok заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний