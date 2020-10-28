Акционеры банка «Восточный» подписали мировое соглашение. Но «дело Калви» это не заканчивает
Акционеры банка «Восточный» — кипрская компания Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, и фирма Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон, опубликованном 28 октября на сайте Baring Vostok.
По условиям мирового соглашения компании отзовут все иски друг против друга, поданные в российские, зарубежные и третейские суды. «Процесс может занять около двух месяцев», — сказано в заявлении.
При этом отмечается, что соглашение никак не касается уголовного дела против бывших директоров банка «Восточный», то есть топ-менеджеров фонда, в том числе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Корпоративный спор между акционерами не имеет отношения к уголовному делу, подчеркивают стороны.
«В соответствии с условиями мирового соглашения акционеры согласились, что это будет единственное публичное объявление относительно содержания мирового соглашения», — гласит информация на сайте.
Ранее Банк «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро», принадлежащее Baring Vostok, договорились о возмещении ущерба по делу Майкла Калви на 2,5 млрд рублей. После получения средств банк планирует отказаться от гражданского иска к бизнесмену.
СК России в феврале 2019 года сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер владельца «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.
В конце прошлого года Аветисян допустил заключение мирового соглашения с инвестфондом Baring Vostok. А в середине октября представитель Baring Vostok заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».