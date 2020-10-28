Акционеры банка «Восточный» подписали мировое соглашение. Но «дело Калви» это не заканчивает

Акционеры банка «Восточный» — кипрская компания Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, и фирма Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон, опубликованном 28 октября на сайте Baring Vostok.



По условиям мирового соглашения компании отзовут все иски друг против друга, поданные в российские, зарубежные и третейские суды. «Процесс может занять около двух месяцев», — сказано в заявлении.



При этом отмечается, что соглашение никак не касается уголовного дела против бывших директоров банка «Восточный», то есть топ-менеджеров фонда, в том числе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Корпоративный спор между акционерами не имеет отношения к уголовному делу, подчеркивают стороны.

