«У ребенка от коронавируса погибли и мама, и папа»: в Смольном рассказали, для каких детей коронавирус особенно опасен

«Юные петербуржцы болеют легко и в основном являются просто носителями, поэтому 85% детей с положительным тестом на COVID-19 остаются на амбулаторном лечении, — сообщила она «Петербургскому дневнику» . — Детей, которые все же побывали в реанимации, мы знаем наперечет. И, если проанализировать, это оказываются дети с сопутствующей патологией».

Заболеваемость коронавирусом среди детей растет, многие оказываются в больницах вместе с родителями. И не всегда они возвращаются домой вместе, рассказала 12 ноября начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина.

Тяжелее болеют дети с заболеваниями эндокринной системы — диабетом, ожирением. В числе попавших в реанимацию Панютина назвала малыша с бронхолегочной дисплазией, девочку с красной волчанкой. Два «тяжелых» ребенка были с онкологией, у них течение болезни затянулось.

Если взять общее количество всех госпитализированных в Детскую городскую больницу №5 им. Филатова детей, то с коронавирусной пневмонией госпитализировались 13%. Если взять все детские пневмонии за условные 100%, то 75% с диагнозом — это школьники. Они имели классическую коронавирусную пневмонию: «золотой стандарт» матового стекла, с лихорадкой, болями за грудиной. Это характерная картина, и старшие болеют так. Маленькие чаще с односторонней пневмонией, это видно на рентгене, и чаще это бактериальная пневмония, которая хорошо поддается антибактериальной терапии.

Дети, имея легкие формы или носительство, заражают взрослых — и в этом заключается основная проблема, констатировала Панютина.

«К сожалению, встречались и трагедии: у ребенка, госпитализированного весной в Филатовскую больницу, от коронавируса погибли и мама, и папа. Есть дети, у которых болезнь унесла кого-то одного из родителей», — рассказала она.