В расписание дистанта по желанию добавили темы уроков. Новый формат обучения рискнули выбрать 7500 петербуржцев

В Петербурге 7500 родителей решили перевести ребёнка на дистанционку по желанию. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.



«Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочёл бы такую возможность, хотят дождаться начала работы — и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остаётся много», — отметила она.



Чаще всего опцию дистанта по желанию выбирают родители учеников 5–8-х классов. В проведении занятий задействуют более 200 педагогов. К расписанию на следующую неделю добавлены темы уроков. Разбираться с трудностями школьникам помогут тьюторы, сформирована команда из 700 студентов Педагогического университета имени Герцена.

