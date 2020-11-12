FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 11:41
0
Печать

В расписание дистанта по желанию добавили темы уроков. Новый формат обучения рискнули выбрать 7500 петербуржцев

В Петербурге 7500 родителей решили перевести ребёнка на дистанционку по желанию. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.

«Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочёл бы такую возможность, хотят дождаться начала работы — и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остаётся много», — отметила она.

Чаще всего опцию дистанта по желанию выбирают родители учеников 5–8-х классов. В проведении занятий задействуют более 200 педагогов. К расписанию на следующую неделю добавлены темы уроков. Разбираться с трудностями школьникам помогут тьюторы, сформирована команда из 700 студентов Педагогического университета имени Герцена.

Вторая четверть в школах Петербурга началась в очном формате. Родителям разрешили переводить детей на удалёнку по желанию, в этом случае ребёнок занимается самостоятельно, школа выставляет оценки за четверть.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний