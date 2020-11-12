Из-за пандемии на весну «переехала» крупнейшая в России книжная ярмарка
Международная ярмарка литературы Non/fiction, которая должна была пройти в московском комплексе «Гостиный двор» с 3 по 7 декабря, перенесена из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях 12 ноября.
«В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и в частности Указ мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24–28 марта 2021 года», — рассказали они.
Посетители могут вернуть деньги за билеты или использовать их весной 2021 года.
Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction — одна из крупнейших в России. Издатели привозят на неё новинки, устраивают лекции и собирают круглые столы, берут открытые интервью у писателей.