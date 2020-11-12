FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 14:07
0
Печать

Из-за пандемии на весну «переехала» крупнейшая в России книжная ярмарка

Международная ярмарка литературы Non/fiction, которая должна была пройти в московском комплексе «Гостиный двор» с 3 по 7 декабря, перенесена из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях 12 ноября.

«В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и в частности Указ мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24–28 марта 2021 года», — рассказали они.

Посетители могут вернуть деньги за билеты или использовать их весной 2021 года.

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction — одна из крупнейших в России. Издатели привозят на неё новинки, устраивают лекции и собирают круглые столы, берут открытые интервью у писателей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний