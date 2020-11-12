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12.11.2020 00:14
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Житель Череповца через суд взыскал с магазина 54 рубля за не подошедшую ему решетку для раковины

Клиент одного из розничных магазинов в Череповце добился признания своей правоты через суд, добиваясь возврата ему 54 рублей. Он не хотел показывать паспорт.

Об упорстве жителя Череповца 11 ноября сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Необходимое он нашел в магазине «Аксон». Дома выяснилось, что размер на ценнике реальному не соответствовал и решетка для его раковины мала. Тогда мужчина вернулся и попросил вернуть ему деньги, но сотрудники отказались, требуя у него паспорт или водительское удостоверение. Тогда он написал претензию, тоже безрезультатно, затем последовало заявление с требованием хотя бы поменять решетку на подходящую. Его снова проигнорировали. Владелец решетки написал запрос в ФНС, Роспотребнадзор и Центральный банк России. С ответами он пошел к мировому судье, требуя вернуть 54 рубля и три тысячи как компенсацию за моральные страдания.

Судья постановил — требования продавца предъявить удостоверение личности при возврате или обмене товара покупателем и перечислении ему денежных средств за этот товар безналичным путем незаконно. Деньги вернуть, морально подбодрить 500 рублями, оштрафовать магазин на 277 рублей. Решение было принято заочно и вступило в законную силу.

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Комментарии (3)

Yksy
Молодец мужик!
Жалко только что с магазина мало денег стрясли.
1st.spb
Молодец, мужик.
Anatolevich
Прекрасный человек - ему принципиально и он доказал. Таких бы побольше. Написано, оплачено - предъяви.
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