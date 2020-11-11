Взятка таможенного инспектора Жарина подросла к суду. На виртуально отправленном за границу табаке он мог заработать 12 млн

Следствие закончило расследовать уголовное дело о получении взятки и служебном подлоге в отношении экс-инспектора таможенного поста Бронка Александра Жарина. За полтора года вменяемая ему сумма увеличилась на 2,5 млн рублей.

О завершении расследования 11 ноября сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте. По версии, с которой материалы уйдут в суд, Жарин получал 3,5 тысячи долларов за каждую операцию по внесению в базу информации о контейнерах с сигаретами. По документам они покидали территорию России. На деле же оставались в стране, их продавали на сером рынке, не оплачивая акцизы. Липовую процедуру отправки за рубеж контейнеров, утверждает следствие, Жарин оформил 51 раз и заработал на этом почти 180 тысяч долларов, или порядка 12 млн рублей. На время следствия экс-инспектора отправили под домашний арест. На начало расследования в марте 2019 года он признавал вину.