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11.11.2020 19:09
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Взятка таможенного инспектора Жарина подросла к суду. На виртуально отправленном за границу табаке он мог заработать 12 млн

Следствие закончило расследовать уголовное дело о получении взятки и служебном подлоге в отношении экс-инспектора таможенного поста Бронка Александра Жарина. За полтора года вменяемая ему сумма увеличилась на 2,5 млн рублей.

О завершении расследования 11 ноября сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте. По версии, с которой материалы уйдут в суд, Жарин получал 3,5 тысячи долларов за каждую операцию по внесению в базу информации о контейнерах с сигаретами. По документам они покидали территорию России. На деле же оставались в стране, их продавали на сером рынке, не оплачивая акцизы. Липовую процедуру отправки за рубеж контейнеров, утверждает следствие, Жарин оформил 51 раз и заработал на этом почти 180 тысяч долларов, или порядка 12 млн рублей. На время следствия экс-инспектора отправили под домашний арест. На начало расследования в марте 2019 года он признавал вину.

Работал Жарин не один, с интересантом инспектор якобы связывался через троих посредников. Их дело и дело взяткодателя выделены в отдельные производства. Обвиняемый в даче взятки — руководитель первичной профсоюзной организации Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Геннадий Рогачевский. Он на момент начала расследования предпочел молчать и оказался в СИЗО, но через некоторое время также был отпущен домой. При обысках у Рогачевского нашли 660 тысяч долларов. На деньги наложен арест.

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Комментарии (2)

Игорь Кашеваров
12 млн. это вообще не деньги для таможни. А вообще брал бы взятки рублями то и проблем было бы меньше, а то рубль обесценивается и поэтому сумма взяток в рублях растет - сплошная головная боль для следствия
aaignat
А руководство инспектора, якобы, не знало об этих махинациях
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