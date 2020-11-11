Россия выделила на восстановление Сирии более миллиарда долларов

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев рассказал о помощи Москвы при восстановлении арабской республики.
«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов», — цитирует 11 ноября заявление Михаила Мизинцева РИА «Новости».
Глава межведомственного координационного штаба не уточнил, на какой период будут выделены эти средства. Он отметил, что в рамках гуманитарной помощи продвигаются проекты в образовании, медицине, строительстве, а также в сферах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Мизинцев также рассказал, что Россия и получившая Нобелевскую премию мира Всемирная продовольственная программа ООН приняли меморандум о помощи Сирии на 20 миллионов долларов в следующие два года.
Накануне президент России Владимир Путин на переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом констатировал, что «очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован».