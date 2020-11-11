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11.11.2020 17:34
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Россия выделила на восстановление Сирии более миллиарда долларов

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев рассказал о помощи Москвы при восстановлении арабской республики.

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов», — цитирует 11 ноября заявление Михаила Мизинцева РИА «Новости».

Глава межведомственного координационного штаба не уточнил, на какой период будут выделены эти средства. Он отметил, что в рамках гуманитарной помощи продвигаются проекты в образовании, медицине, строительстве, а также в сферах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Мизинцев также рассказал, что Россия и получившая Нобелевскую премию мира Всемирная продовольственная программа ООН приняли меморандум о помощи Сирии на 20 миллионов долларов в следующие два года.

Накануне президент России Владимир Путин на переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом констатировал, что «очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован».

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Комментарии (20)

Pilat
Удивляюсь я вам либералы.
Все банки для вас открыты.
Идите и берите любые суммы, как это принято в цивилизованном обществе.
Но думать, о том что будет потом - не нужно.
Главное берите кредиты и побольше.
Kit.
Всё правильно, сначала разбомбили, потом восстанавливают.

Воронеж, традиционно, на очереди.
***_555
Ура! Гордимся!
Очередная попытка купить друзей, которые кинут при первой возможности.
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