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11.11.2020 17:12
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В 2021 году онлайн-голосование могут запустить в 20 регионах. Петербург, в отличие от Чечни, в этом списке видеть не хотят

Дистанционное электронное голосование может быть использовано на выборах в 2021 году в 20 регионах России, пишет 11 ноября РБК. Со ссылкой на близкие к ЦИК источники издание сообщает, что окончательный список еще не сформирован, однако комиссия возражает против включения в него Петербурга.

Первые кандидаты на применение э-голосования — регионы, где оно уже применялось, в частности, Москва, Нижегородская область, а также Курская и Ярославская области. В списке должны оказаться регионы из каждого федерального округа.

В Северо-Западном федеральном округе в качестве участников списка рассматриваются Калининградская и Новгородская области. При этом ЦИК против того, чтобы электронное голосование применялось в следующем году, на который назначены выборы в Госдуму и Заксобрание в Петербурге.

Кандидаты из Дальневосточного округа — Приморский край и Сахалинская область, Новосибирская область и Красноярский край рассматриваются в Сибирском. В УФО — Тюменская и Челябинская области, в ПФО — Татарстан, в ЦФО — Калужская, Воронежская и Московская области, в ЮФО претендуют Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь. Ставропольский край и Чечня — в Северо-Кавказском.

Во время голосования по поправкам в конституцию Петербургу не разрешили применять э-голосование, хотя в ЦИКе тогда отмечали, что город технологически к этому готов.

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Комментарии (1)

ppky0323
Похоже, в России осталась только одна проблема - как голосовать...
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