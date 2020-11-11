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11.11.2020 15:37
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Вице-премьер Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о последствиях коронавируса для российской экономики. По его словам, России придётся потратить в 2021 году на борьбу с пандемией и её последствиями 2 триллиона рублей.

«Он [коронавирус] отбросил нас примерно на 1,5 года назад — так вот если просто взять и говорить», — цитирует 11 ноября заявление Андрея Белоусова РИА «Новости».

Он отметил, что под удар пандемии попали определенные секторы, например транспорт и пассажирский транспорт.

«Для нас один из вызовов состоит в том, чтобы вот эту неопределенность, вот эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть», — заметил Белоусов.

По его словам, в 2021-м расходы, которые связаны с пандемией, составят 2 триллиона рублей. В основном речь идет о продолжении уже действующих программ борьбы с COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня, 11 ноября, также сообщила, что Россия уже потратила 510 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

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Комментарии (10)

Жора  
А по курсу доллара так не скажешь!)))
262370901
А путин на 50
Barmaley_5e4d0211d3423
Теперь законным порядком кубышку ФНБ расдербанят.
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