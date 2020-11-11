Вице-премьер Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о последствиях коронавируса для российской экономики. По его словам, России придётся потратить в 2021 году на борьбу с пандемией и её последствиями 2 триллиона рублей.



«Он [коронавирус] отбросил нас примерно на 1,5 года назад — так вот если просто взять и говорить», — цитирует 11 ноября заявление Андрея Белоусова РИА «Новости».

Он отметил, что под удар пандемии попали определенные секторы, например транспорт и пассажирский транспорт.

«Для нас один из вызовов состоит в том, чтобы вот эту неопределенность, вот эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть», — заметил Белоусов.