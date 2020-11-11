Голикова назвала потраченную на борьбу с коронавирусом сумму

Сумма, потраченная в России на борьбу с пандемией, уже достигла полутриллиона рублей.



«Россия уже потратила 510 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом», — цитирует 11 ноября заявление Татьяны Голиковой ТАСС.

По ее словам, с начала пандемии регионам была оказана финансовая помощь. Также более 253 тысяч коек было развернуто в России для ковидных больных.

Вице-премьер РФ также уточнила, что в 35 российских регионах превышен показатель распространения коронавируса.

С начала пандемии в России выявили уже 1 836 960 заболевших COVID-19.