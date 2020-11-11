Прикрыли рот. Петербургские производители нарастили производство масок в 19 раз

Петербургские производители увеличили выпуск одноразовых масок в ноябре до 1,9 млн штук в день — в 19 раз больше, чем в марте 2020 года. Как сообщает 11 ноября пресс-служба Смольного, для реализации такого объема продукции заводы приобрели дополнительные автоматические линии.



Сейчас в городе работают более 100 производителей средств индивидуальной защиты. Ежедневно они выпускают около 2 млн масок, 11,5 тыс. комбинезонов и около 11 тыс. халатов. По данным пресс-службы Смольного, первым в Петербурге производство комплектующих локализовал крупнейший производитель пластиковых игрушек «Нордпласт».