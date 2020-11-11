FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 14:48
4
Печать

Прикрыли рот. Петербургские производители нарастили производство масок в 19 раз

Петербургские производители увеличили выпуск одноразовых масок в ноябре до 1,9 млн штук в день — в 19 раз больше, чем в марте 2020 года. Как сообщает 11 ноября пресс-служба Смольного, для реализации такого объема продукции заводы приобрели дополнительные автоматические линии.

Сейчас в городе работают более 100 производителей средств индивидуальной защиты. Ежедневно они выпускают около 2 млн масок, 11,5 тыс. комбинезонов и около 11 тыс. халатов. По данным пресс-службы Смольного, первым в Петербурге производство комплектующих локализовал крупнейший производитель пластиковых игрушек «Нордпласт».

«По состоянию на начало текущей недели в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга дефицит средств индивидуальной защиты отсутствовал», — отмечают чиновники.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 574 новых случая заражения коронавирусом — это очередной рекорд по приросту заболевших. При этом по России наблюдается небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 19 851 новый случай.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

houspi
Осталось только понять, почему не в аптеке стоимость масок 3 рубля за штуку а а аптеках их сбывают по 15 рублей за штуку.
yujinspb2
Теперь осталось узнать, кому эти предприятия принадлежат. Все эти маски не являются медицинскими и тем более СИЗ. Да и мест их утилизации нет, валяются использованные по всему городу.
Alex001
А вот и ушки от бенефициаров вылезли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний