Максим Шаскольский назначен новым главой службы. Игорь Артемьев станет помощником главы правительства
Максим Шаскольский назначен новым главой ФАС. Об этом 11 ноября «Фонтанке» сообщили в управлении общественных связей антимонопольной службы.
Глава правительства Михаил Мищустин встретился с Максимом Шаскольским и прежним главой ФАС Игорем Артемьевым, которому глава правительства предложил должность своего помощника. Артемьев это предложение принял.
«Вы много лет недалеко от этой сферы находитесь, - обратился Мишустин к Шаскольскому. - Вы занимаетесь регулированием тарифов, цен… Возглавляя такую серьезную службу, в первую очередь, нужно иметь в виду самые насущные проблемы, которые стоят перед бизнесом и людьми. Если говорить о людях, то что их интересует — это справедливость. В том числе справедливость в ценах на электроэнергию, на газ, на воду, соответствующие тарифы. Это также вопросы цен, связанные с жизненно важными лекарствами и, конечно, цены на продукты питания». Кроме того, он обозначил важнейшую задачу — ликвидацию перекрестного субсидирования цен в энергетике. Шаскольский в ответ заявил, что ФАС будет работать надо ростом ВВП страны и благосостоянием граждан, а также над повышением конкуренции.