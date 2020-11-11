Работали на две столицы. Налетчикам, которые не хотели сдаваться, добавили еще три эпизода нападений на салоны сотовой связи

Группе, которая с 2015 года терроризировала салоны сотовой связи в Петербурге, добавили эпизодов на 2 млн. Один из них в Москве.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, полицейские смогли доказать причастность трех мужчин, двух из которых взяли у салона связи в январе 2020 года, а третьего через полгода в Москве, еще к трем налетам.



В феврале 2015 года им достались 750 тысяч рублей из «Связного» на Ленинградском проспекте в Москве. В декабре того же года 950 тысяч похитили в «Евросети» на улице Дыбенко в Петербурге. А в марте 2016 года салон той же сети, но уже на Кантемировской, в ходе налета лишился 257 тысяч рублей.

