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11.11.2020 10:47
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Работали на две столицы. Налетчикам, которые не хотели сдаваться, добавили еще три эпизода нападений на салоны сотовой связи

Группе, которая с 2015 года терроризировала салоны сотовой связи в Петербурге, добавили эпизодов на 2 млн. Один из них в Москве.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, полицейские смогли доказать причастность трех мужчин, двух из которых взяли у салона связи в январе 2020 года, а третьего через полгода в Москве, еще к трем налетам.

В феврале 2015 года им достались 750 тысяч рублей из «Связного» на Ленинградском проспекте в Москве. В декабре того же года 950 тысяч похитили в «Евросети» на улице Дыбенко в Петербурге. А в марте 2016 года салон той же сети, но уже на Кантемировской, в ходе налета лишился 257 тысяч рублей.

На данный момент 34-летний уроженец Минска, 35-летний житель Петербурга и 33-летний уроженец Калининградской области обвиняются в 18 разбойных нападениях на салоны сотовой связи.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Все трое находятся под стражей.

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