Полиция Петербурга спустя полгода нашла коллегу двух несговорчивых налетчиков. Задержание потянуло за собой серию на 6,5 млн рублей

В Москве спустя полгода поисков сотрудники уголовного розыска петербургского главка нашли третьего участника разбойного нападения на салон сотовой связи на улице Савушкина в январе 2020 года. Тогда налетчики выгребли из кассы 800 тысяч рублей. Двое, несмотря на активное сопротивление, были задержаны.



Как стало известно 6 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 33-летнего петербуржца оперативники взяли 1 июля в столице. Его задержание позволило раскрыть серию из 16 налетов на салоны сотовой связи в Петербурге в 2014 и 2018 годах. Тогда трое вынесли из магазинов больше 6,5 млн рублей, а также несколько десятков мобильных телефонов.

