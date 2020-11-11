Смольный сообразил на четверых. Чиновники хотят ввести новые ограничения в общепите

Смольный намерен установить новое ограничение для общепита для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил 11 ноября «Фонтанке» заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, в новой редакции 121-го постановления с большой долей вероятности появится правило, запрещающее собираться за одним столиком компаниям более 4 человек.



В интервью на радио BFM чиновник также сообщил, что у властей есть план запретить посадку за барными стойками. Но от этой идеи пока отказались.