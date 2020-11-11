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11.11.2020 09:44
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Смольный сообразил на четверых. Чиновники хотят ввести новые ограничения в общепите

Смольный намерен установить новое ограничение для общепита для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил 11 ноября «Фонтанке» заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, в новой редакции 121-го постановления с большой долей вероятности появится правило, запрещающее собираться за одним столиком компаниям более 4 человек.

В интервью на радио BFM чиновник также сообщил, что у властей есть план запретить посадку за барными стойками. Но от этой идеи пока отказались.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Смольный «с высокой долей вероятности» также переведет на дистанционное обучение 5–11 классы и введёт самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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Комментарии (9)

Павелко Алексей
Может не стоит больше устраивать "Чудо света"?В метро тоже будут по 4 рассаживать? И совсем непонятно, какая мера поддержки будет общепиту (Снижение налогов, арендной платы,продление лицензий) раз 24 часа работать нельзя?Ведь есть заведения ,работа которых расчитна именно на ночь.Опять же освобождается часть сотрудников, с ними что будут делать, увольнять?
Leonard
Пускай лучше на матч в Зенит арену не пускали,где тысячи собрались людей в минувшее воскресенье,а тут вчетвером можно за столиком,а если семья пять человек, мне кого отсадить?Чиновники и губернатор выбирают, где легче запретить,против Зенита не пойдёшь,а простой человек ,хозяин кафе ничего не скажет ,давайте на него все запреты и свалим.И так уже работать некогда, только и заняты покупкой ковриков ,экранов,перчаток, дез.средств,получением QR кодов.
Василий Марущак
Ну что вы так все всполошились? Духовное наследие соображать на троих ни кто не отменял, а значит жизнь продолжается.
Кстати как вам идея, ходить в кафехи по талонам?
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