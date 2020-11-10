По информации издания, очередное ограбление произошло в половине седьмого вечера 10 ноября на улице Соборной в Гатчине. Неизвестный в камуфляже ворвался в салон, перепрыгнул через прилавок, забрал украшения и скрылся. Все это произошло на глазах у четверых продавцов, ювелира и клиента ломбарда, о чем свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения.

Гатчинский салон-ломбард сети магазинов «Кредо-Приорат» второй раз за год и пятый раз за время существования попадает в криминальную сводку. Лежащие на его витринах ювелирные украшения привлекли дерзкого преступника. Об этом сообщает 47 news.

По словам персонала, который после происшествия общался с полицейскими, единственное, что преступник успел выкрикнуть — это слово «Стоять». Один из сотрудников магазина рассказал о происшествии более подробно. «Людей уже не было, один клиент стоял. Вдруг внезапный крик, забегает мужчина невысокого роста, как женщина, примерно 165 сантиметров, худощавый, в большом капюшоне. Потом хлопок и удушливый запах перца. И грохот стекла, минуты не прошло, и он убежал», — описал ситуацию ювелир Михаил.



Как сообщила администрация торговой точки правоохранительным органам, ущерб от визита дерзкого посетителя составил около двух миллионов рублей. В основном, его добычей стали золотые цепи. Директор магазина «Кредо-Приорат» Елена Троцюк отказалась комментировать произошедшее 47news.



Как пишет издание, это ограбление стало для сети вторым за год и пятым за двадцать пять лет существования.