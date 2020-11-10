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10.11.2020 17:14
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Путин: Россия продолжит модернизацию ядерной триады. Это «крайняя мера для защиты интересов страны»

Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны, что Россия продолжит модернизацию своей ядерной триады. Президент считает, что это сделает «бессмысленными попытки шантажа и давления» на страну, пишет 10 ноября ТАСС.

Путин уточнил, что Россия будет поддерживать ядерный потенциал «на уровне необходимой достаточности». «Для России ядерное оружие — крайняя мера для защиты интересов», — подчеркнул президент.

По словам Путина, НАТО никак не отреагировало на предложение снизить военную активность во время пандемии. «Система контроля над вооружениями в мире откровенно расшатывается», — заявил президент РФ. И отметил, что Россия предложила США выработать «новое уравнение безопасности» в сфере стратегической стабильности. Ответа на это предложение, судя по всему, тоже пока нет.

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Комментарии (9)

Modest_5e4ce41f7533b
Роспись под хохлому, это какой член триады?
SERGEY111
Правильно мыслит - ядерное оружие может быть крайне эффективным во всеобщей борьбе с коронавирусом .
Урус-Баши
Ядерное оружие пролежит на складах вплоть до его уничтожения. На его производство будут направлены огромные деньги, в ущерб обычному оружию, которое, в отличие от ядерного, имеет перспективы быть применённым. Кто-то занимается вредительством, ради своего благополучия и полощет президенту мозги.
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