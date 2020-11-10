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10.11.2020 17:09
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Полицейские отпустили участниц Pussy Riot и попросили прийти в участок позже для составления протоколов по «не существующей статье»

Задержанных на выходе из столичного кафе участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес, а также бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова отпустили из ОВД «Якиманка» в Москве. Об этом 10 ноября «Фонтанке» сообщил их адвокат Дмитрий Захватов.

Фото: скриншот сторис в инстаграм
Фото: скриншот сторис в инстаграм

«Им выдали определения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении, которое в быту называется обязательство о явке. В этом обязательстве о явке было указано, что будет составляться протокол по не существующей статье КоАП РФ», — также рассказал Захватов, предоставив копию документа.

Фото: предоставил адвокат Дмитрий Захватов

В начале ноября этого года Алехину и Флорес уже задерживали, когда они вышли из супермаркета в центре Москвы — и тоже в кокошниках. В итоге им выписали протоколы о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок.

Фото: предоставил адвокат Дмитрий Захватов
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Simao Gato
опять придут в кокошниках
тяжела женская доля (
DEMOMON
Я конечно не сторонник этих пуссириотов, но это уже чересчур.
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