Участниц группы Pussy Riot задержали за нарушение масочного режима

В отношении Марии Алехиной и Маргариты Флоренс составили протоколы о нарушении масочного режима в Москве, об этом 4 ноября ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов. После составления протокола девушек отпустили.

По словам представителя участниц Pussy Riot, в отношении Алехиной и Флоренс составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы. По мнению правоохранителей, девушки находились в общественном месте без масок и перчаток. Они намерены оспорить протоколы в суде.

Напомним, Алехину и Флоренс задержали несколькими часами ранее на выходе из магазина около станции метро «Нахимовский проспект». Вместе с ними в отделение полиции отвезли еще двух человек.