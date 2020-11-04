FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 17:41
0
Печать

Участниц группы Pussy Riot задержали за нарушение масочного режима

В отношении Марии Алехиной и Маргариты Флоренс составили протоколы о нарушении масочного режима в Москве, об этом 4 ноября ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов. После составления протокола девушек отпустили.

По словам представителя участниц Pussy Riot, в отношении Алехиной и Флоренс составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы. По мнению правоохранителей, девушки находились в общественном месте без масок и перчаток. Они намерены оспорить протоколы в суде.

Напомним, Алехину и Флоренс задержали несколькими часами ранее на выходе из магазина около станции метро «Нахимовский проспект». Вместе с ними в отделение полиции отвезли еще двух человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний