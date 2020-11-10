Стихийный мемориал погибшим от коронавируса медикам на Малой Садовой снимут 13 ноября

Стихийный мемориал медикам, погибшим от коронавируса, снимут со строительного ограждения Дома радио напротив здания комздрава 13 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказала директор фонда «Астарта» Ирина Маслова, которая весной разместила на ограждении первые девять табличек с фотографиями и именами врачей.

В начале ноября табличек было более сотни. Сегодня, 10 ноября, Ирина Маслова принесла на Малую Садовую улицу две таблички, которые могут стать последними на мемориале в его нынешнем виде. На них имена санитарки инфекционной больницы имени Боткина Ларисы Федоровой и врача-пульмонолога больницы Святой преподобномученицы Елизаветы Алексея Федотова.