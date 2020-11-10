Стихийный мемориал погибшим от коронавируса медикам на Малой Садовой снимут 13 ноября
Стихийный мемориал медикам, погибшим от коронавируса, снимут со строительного ограждения Дома радио напротив здания комздрава 13 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказала директор фонда «Астарта» Ирина Маслова, которая весной разместила на ограждении первые девять табличек с фотографиями и именами врачей.
В начале ноября табличек было более сотни. Сегодня, 10 ноября, Ирина Маслова принесла на Малую Садовую улицу две таблички, которые могут стать последними на мемориале в его нынешнем виде. На них имена санитарки инфекционной больницы имени Боткина Ларисы Федоровой и врача-пульмонолога больницы Святой преподобномученицы Елизаветы Алексея Федотова.
«Все таблички, которые будут сняты с ограждения 13 ноября, будут переданы на хранение в Музей политической истории Санкт-Петербурга, — говорит Ирина Маслова. — В тот же день на набережной Карповки напротив Первого меда будет заложен камень на месте будущего памятника медикам, погибшим от коронавируса. Это будет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Рядом будет квир-код, по которому каждый, кто окажется рядом с памятником, сможет увидеть в Интернете всю галерею погибших медиков».
Стихийный мемориал с портретами умерших от новой коронавирусной инфекции медиков появился напротив комитета по здравоохранению на Малой Садовой 27 апреля. Медицинский портал «Доктор Питер» создал свою «Красную зону» — специальный проект издания, рассказывающий истории всех работников системы здравоохранения, участвовавших в спасении петербуржцев от вируса, ставшего в итоге смертельным для них самих.