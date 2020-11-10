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10.11.2020 13:11
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Шумный паб у Владимирской закрыли дважды — Смольный и суд

Соседство паба на Колокольной улице в центре Петербурга с местными жителями вылилось в судебное разбирательство, которое закончилось не в пользу любителей пенного и ребрышек. Часть наказания на счету коронавируса.

О споре 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На шум в ночное время пожаловались жители дома на углу Дмитровского переулка и Колокольной улицы. Проверять паб Ring O' Bells, который расположен в подвале здания, приехали сотрудники Роспотребнадзора. Уровень шума замеряли в двух квартирах над заведением и выяснилось, что открытие или закрытие окон ситуацию не решает, санитарные нормы все равно нарушены.

Роспотребнадзор временно приостановил деятельность паба в ночное время 29 октября, дата практически совпала с коронавирусным распоряжением Смольного об аналогичном запрете для всех заведений.

Решением суда паб наказали запретом работать ночью на срок 90 суток. Коронавирусное постановление зачтут в срок.

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Комментарии (1)

263877541
Знаю по себе что такое круглосуточная лавка с алкоголем и табаком этажом ниже....милиция держала нейтралитет.
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