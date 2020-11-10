Шумный паб у Владимирской закрыли дважды — Смольный и суд

Соседство паба на Колокольной улице в центре Петербурга с местными жителями вылилось в судебное разбирательство, которое закончилось не в пользу любителей пенного и ребрышек. Часть наказания на счету коронавируса.

О споре 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На шум в ночное время пожаловались жители дома на углу Дмитровского переулка и Колокольной улицы. Проверять паб Ring O' Bells, который расположен в подвале здания, приехали сотрудники Роспотребнадзора. Уровень шума замеряли в двух квартирах над заведением и выяснилось, что открытие или закрытие окон ситуацию не решает, санитарные нормы все равно нарушены.