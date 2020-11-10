СК установил мотив убийства двух женщин в Солнечногорске. Иностранный рабочий хотел получить деньги за свои услуги
Следственный комитет установил причину убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в Солнечногорске. Трагедия могла произойти из-за долга за услуги рабочего. Об этом 10 ноября сообщает СК по Московской области.
«Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. Предварительно, мотивом убийства явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги», — сказано на сайте ведомства.
Подозревается в убийстве 26-летний гражданин соседнего государства, который работал у потерпевших на даче в Солнечногорске. Задержали его в ночь на вторник в строящемся доме в Дмитрове.
«В ходе осмотра жилища подозреваемого следователями изъяты предмет одежды для последующего проведения экспертиз в целях выделения ДНК-профиля. Назначено проведение трех судебно-медицинских, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз», — добавили в ГСУ СК по региону.
Тела 67-летней матери и 44-летней дочери с многочисленными следами ранений были найдены 7 ноября. Также в доме была обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, убийца искал ценности, так как в доме было всё перевёрнуто.