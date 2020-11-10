СК установил мотив убийства двух женщин в Солнечногорске. Иностранный рабочий хотел получить деньги за свои услуги

Следственный комитет установил причину убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в Солнечногорске. Трагедия могла произойти из-за долга за услуги рабочего. Об этом 10 ноября сообщает СК по Московской области.



«Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. Предварительно, мотивом убийства явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги», — сказано на сайте ведомства.



Подозревается в убийстве 26-летний гражданин соседнего государства, который работал у потерпевших на даче в Солнечногорске. Задержали его в ночь на вторник в строящемся доме в Дмитрове.

