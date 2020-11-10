Главный микробиолог Минздрава предупредил об опасности антибиотиков при лечении коронавируса

Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией получают антибиотики, хотя против COVID-19 они не активны. Об этом заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.



«По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — цитирует Козлова РИА Новости.

