«Погибли при выполнении своих союзнических обязательств». Минобороны Армении наградит российских летчиков, сбитых Азербайджаном
Двух российских летчиков, погибших при крушении сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24, представят к государственным наградам Армении. Об этом 9 ноября заявила представитель Минобороны страны Шушан Степанян.
«Российские летчики погибли при выполнении своих союзнических обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения, поэтому с согласия Министерства обороны Российской Федерации они будут посмертно представлены к государственным наградам Республики Армения», - сказала она.
Минобороны Армении выразило «глубокие соболезнования» семьям и родным погибших.
Ранее власти Азербайджана официально признали, что сбили российский вертолет над территорией Армении. Они подчеркнули, что это произошло случайно и принесли извинения. При крушении вертолета погибли два человека, еще один был ранен.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.