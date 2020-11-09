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09.11.2020 22:47
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«Погибли при выполнении своих союзнических обязательств». Минобороны Армении наградит российских летчиков, сбитых Азербайджаном

Двух российских летчиков, погибших при крушении сбитого Азербайджаном вертолета Ми-24, представят к государственным наградам Армении. Об этом 9 ноября заявила представитель Минобороны страны Шушан Степанян.

«Российские летчики погибли при выполнении своих союзнических обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения, поэтому с согласия Министерства обороны Российской Федерации они будут посмертно представлены к государственным наградам Республики Армения», - сказала она.

Минобороны Армении выразило «глубокие соболезнования» семьям и родным погибших.

Ранее власти Азербайджана официально признали, что сбили российский вертолет над территорией Армении. Они подчеркнули, что это произошло случайно и принесли извинения. При крушении вертолета погибли два человека, еще один был ранен.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (4)

Игорь1974
Где мощный ответ ? Что за лепет - случайно сбит из ПЗРК вертолет сопровождавший российскую колонну. Почему расчет ПЗРК тут же не был подавлен огнем колонны. Дальность поражения из ПЗРК ?! Стреляли практически вплотную. Куда случайно направлялся расчет ПЗРК по территории Азербайджана, чтобы случайно сбить над территорией Армении воздушное судно ?
На лицо прямая военная агрессия с территории Азербайджана против воздушного судна над территорией Армении. Или провокация. И Азербайджан конечно же не в курсе что именно в этом месте находится российская военная база.
tomalena
Армения то наградит. А мы, судя по всему, тремся. Победители вертолетов в Самаре празднуют. Видео праздника на Невском тоже по сети расходится
enigma111
Минобороны Армении наградит российских летчиков, сбитых Азербайджаном...
кого наградят??? это что издевательство? кому эта награда нужна? одни сбили ... сорри , простите, дяденька, больше не будем; вторые награды обещают... кощунство полнейшее. Даже слов не подобрать как культурно обозвать.
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