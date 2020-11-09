Эксперт: Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90%. Но данные клинических испытаний будут позже
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила 9 ноября журналистам, что данные наблюдений за привитыми вакциной от коронавируса «Спутник V» говорят о том, что её эффективность составляет более чем 90%.
«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — сказала Драпкина.
Заявление последовало за информацией о том, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech («Бионтек») раскрыла промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, которую она разработала совместно с американским Pfizer («Пфайзер»). Они свидетельствуют о том, что после прививки риск заразиться COVID-19 ниже на 90%, чем без прививки.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вслед за немецкими коллегами заявил, что готов опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний «Спутник V». Однако, как сообщает РИА «Новости», гендиректор фонда Кирилл Дмитриев не смог назвать приблизительную дату, отметив, что, скорее всего, это будет в ноябре.