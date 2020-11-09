Эксперт: Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90%. Но данные клинических испытаний будут позже

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила 9 ноября журналистам, что данные наблюдений за привитыми вакциной от коронавируса «Спутник V» говорят о том, что её эффективность составляет более чем 90%.



«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — сказала Драпкина.

