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09.11.2020 14:40
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Мишустин критикует губернаторов, которые не стали вводить коронавирусные ограничения. В России заняты уже более 80% коек

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые «уклоняются от борьбы с коронавирусом». Как пишет ТАСС, об этом премьер заявил 9 ноября на заседании координационного штаба по борьбе с инфекцией.

«В регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляемая, система здравоохранения справляется. Однако не все руководители субъектов в полном объеме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры», — подчеркнул Мишустин.

Ограничения могут вводиться точечно в муниципалитетах с самой сложной ситуацией. Главе Минздрава премьер поручил лично контролировать, как обеспечены лекарствами больницы и люди, которые лечатся на дому. «Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно», — уточнил Мишустин. Также он сказал, что необходимо обеспечить возможность госпитализации всех пациентов, которые в этом нуждаются, — создать резерв коек во всех регионах на этот случай.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ рассказал, что в России всего развернуто уже 260 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

«Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%», — подчеркнул Мурашко.

В Петербурге с 9 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения, подробнее о них читайте на «Фонтанке». В Северной столице сегодня опять был поставлен рекорд по приросту заболевших, так же, как и по стране.

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Комментарии (20)

Павел Михайлов
Кстати, в Норильске БЕСПЛАТНО всех тестируют на ковид.
260642921
Ну если в России уже занято 80% коек, может проблема уже должна решаться на федеральном уровне? Или всю грязную работу спускают вниз, а если что-то не понравится, могут и посадить, как Фургала? Зато рапортовать о победе над коронавирусом обязательно будет Мишустин Путину в прямом эфире.
Fjfef
- Так ведь не обрушить хотели ваше высокоброть)) Старались)
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