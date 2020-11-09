Мишустин критикует губернаторов, которые не стали вводить коронавирусные ограничения. В России заняты уже более 80% коек

«В регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляемая, система здравоохранения справляется. Однако не все руководители субъектов в полном объеме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые «уклоняются от борьбы с коронавирусом». Как пишет ТАСС, об этом премьер заявил 9 ноября на заседании координационного штаба по борьбе с инфекцией.

Ограничения могут вводиться точечно в муниципалитетах с самой сложной ситуацией. Главе Минздрава премьер поручил лично контролировать, как обеспечены лекарствами больницы и люди, которые лечатся на дому. «Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно», — уточнил Мишустин. Также он сказал, что необходимо обеспечить возможность госпитализации всех пациентов, которые в этом нуждаются, — создать резерв коек во всех регионах на этот случай.



Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ рассказал, что в России всего развернуто уже 260 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.



«Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%», — подчеркнул Мурашко.

