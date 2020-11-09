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09.11.2020 09:05
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У пенсионерки с Будапештской искали полкило тротила. На ее квартиру указал аноним

Напряженные выходные выдались у пожилой жительницы Фрунзенского района Петербурга. В ее квартиру в поисках бомбы приходили сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, около полуночи в минувшую субботу в экстренные службы поступил тревожный звонок. Неизвестная женщина заявила, что полкило тротила должно взорваться в квартире одного из домов на Будапештской улице.

Полицейские прибыли на указанному адресу и обнаружили, что по нему проживает 87-летняя пенсионерка. Осмотрев ее дом, а также территорию вокруг него, специалисты не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Проверка телефона, с которого звонили, показала, что когда-то им пользовался 38-летний житель деревни Шамокша, что в Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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