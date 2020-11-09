У пенсионерки с Будапештской искали полкило тротила. На ее квартиру указал аноним

Напряженные выходные выдались у пожилой жительницы Фрунзенского района Петербурга. В ее квартиру в поисках бомбы приходили сотрудники правоохранительных органов.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, около полуночи в минувшую субботу в экстренные службы поступил тревожный звонок. Неизвестная женщина заявила, что полкило тротила должно взорваться в квартире одного из домов на Будапештской улице.



Полицейские прибыли на указанному адресу и обнаружили, что по нему проживает 87-летняя пенсионерка. Осмотрев ее дом, а также территорию вокруг него, специалисты не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

