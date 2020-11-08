«Официальный твиттер российской миссии в ОБСЕ рассказывает про тяжелую жизнь украинских журналистов, как их избивают и преследуют, — прокомментировал Яшин. — А в качестве иллюстрации приводит фото, как менты в Петербурге тащат российского журналиста Давида Френкеля. Дипломаты, говорите? Идиоты».

Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ в «Твиттере» проиллюстрировало дискриминацию журналистов на Украине фотографией задержания в Петербурге фотокорреспондента Давида Френкеля. Внимание на это 8 ноября обратил Илья Яшин.

Официальный твиттер российской миссии в ОБСЕ рассказывает про тяжелую жизнь украинских журналистов, как их избивают и преследуют. А в качестве иллюстрации приводит фото, как менты в Петербурге тащат российского журналиста Давида Френкеля. Дипломаты, говорите? Идиоты🤦‍♂️ pic.twitter.com/UYj4VnNpSa

Спустя несколько часов после публикации твита в ОБСЕ заметили оплошность и заменили фотографию Френкеля на нейтральный кадр с изображением разбитого объектива фотоаппарата. Однако пользователей интернета такой маневр возмутил едва ли не больше, чем изначальная оплошность российской миссии ОБСЕ. Твит Ильи Яшина вызвал широкий резонанс, что спровоцировало на ответ автора вызвавшего скандал поста, заместителя постпреда России при ОБСЕ Максима Буякевича.



«Оу, Илья Валерьевич. Полегче со словами, — написал Буякевич. — Наш ляп с фото, которым мы доставили Вам несколько приятных минут, не означает, что а) по существу вопроса мы были не правы б) привычный, видимо, для Вашего интимного круга лексикон применим к незнакомым Вам людям».



Журналист «Медиазоны» Давид Френкель регулярно попадает в поле особого внимания правоохранительных органов во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Так, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Френкель на избирательном участке № 2191 на набережной Фонтанки в Петербурге получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция. Днем ранее от наблюдателей с этого участка поступала информация о нарушениях, в частности о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В возбуждении уголовного дела по факту травмы сотрудника СМИ было отказано. В результате суд оштрафовал Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции.

