В Ленинградской области погиб петербуржец. Спасатели увидели травму головы, машину — нет
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели петербуржца, тело которого нашли у деревни Ягодное в Приозерском районе. Его машина исчезла, вечером 7 ноября пишет 47news.
По данным издания, у мужчины в субботу — день рождения, ему должно было исполниться 57 лет. В лес с палаткой два дня назад он уехал на своём «Шевроле» с Васильевского острова. В последний раз выходил на связь накануне. Нашедшие его спасатели зафиксировали травму головы. В полицию с просьбой начать поиски днём в субботу, 7 ноября, обратилась супруга погибшего.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают в Следственном комитете Ленобласти, а также в полиции.