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07.11.2020 20:27
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В Ленинградской области погиб петербуржец. Спасатели увидели травму головы, машину — нет

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели петербуржца, тело которого нашли у деревни Ягодное в Приозерском районе. Его машина исчезла, вечером 7 ноября пишет 47news.

По данным издания, у мужчины в субботу — день рождения, ему должно было исполниться 57 лет. В лес с палаткой два дня назад он уехал на своём «Шевроле» с Васильевского острова. В последний раз выходил на связь накануне. Нашедшие его спасатели зафиксировали травму головы. В полицию с просьбой начать поиски днём в субботу, 7 ноября, обратилась супруга погибшего.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают в Следственном комитете Ленобласти, а также в полиции.

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Комментарии (2)

Smark13
Для диванных экспертов - прям невозможно...
Loga
Ноябрь, палатка, странно.....
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