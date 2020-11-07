Совладелец Spar объявлен в федеральный розыск. Ему вменяется хищение 1,2 млрд рублей
Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило совладельца ретейлера «Интерторг» Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Как стало известно «Фонтанке», основанием стало уголовное дело, возбужденное по статье 159, ч. 7, УК РФ.
Ему вменяется хищение 1,2 млрд рублей.
Мушвиг Абдуллаев в декабре 2019 уехал в Объединенные Арабские Эмираты после того, как принадлежащий ему ретейлер «Интерторг» (сети Spar, «Семья») прекратил работу из-за долгов перед поставщиками.
По информации «Фонтанки», запущена процедура объявления предпринимателя в международный розыск.