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07.11.2020 16:35
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Совладелец Spar объявлен в федеральный розыск. Ему вменяется хищение 1,2 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило совладельца ретейлера «Интерторг» Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Как стало известно «Фонтанке», основанием стало уголовное дело, возбужденное по статье 159, ч. 7, УК РФ.

Ему вменяется хищение 1,2 млрд рублей.

Мушвиг Абдуллаев в декабре 2019 уехал в Объединенные Арабские Эмираты после того, как принадлежащий ему ретейлер «Интерторг» (сети Spar, «Семья») прекратил работу из-за долгов перед поставщиками.

По информации «Фонтанки», запущена процедура объявления предпринимателя в международный розыск.

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Комментарии (12)

263836471
Если вовремя рубли на доллары обменял - теперь не печалится! Купит новые документы, сделает небольшую пластику, и будет дальше жить припеваючи...
EveReady
Ага, можно подумать он первый, который поставщиков кинул. Телемакс, Альтернатива синицы, Корса, Арконада...Да сколько их было таких, которые обогатились за счёт кредиьных линий поставщиков.
Mutabor
Да ему ехало-болело всё это царство таких как он
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