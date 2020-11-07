С 9 ноября в Грузии автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. О комендантском часе 7 ноября заявила вице-премьер Майа Цкитишвили.

«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», — сообщила она во время брифинга Координационного центра по борьбе с инфекцией.



Речь идёт о Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.

