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07.11.2020 13:26
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Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час

С 9 ноября в Грузии автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. О комендантском часе 7 ноября заявила вице-премьер Майа Цкитишвили.

«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», — сообщила она во время брифинга Координационного центра по борьбе с инфекцией.

Речь идёт о Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.

По данным властей, с начала пандемии в стране коронавирусная инфекция выявлена у 54 852 человек, умер 441. Суточный прирост 6 ноября вырос до пиковой отметки в 2775 случаев.

Фото: скриншот Google
Фото: скриншот Google

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Комментарии (2)

bluxer
По ночам вирус особенно опасен.
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