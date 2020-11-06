Конституционный суд уточнил, когда можно молиться без уличной вывески

Религиозные организации могут не афишировать свою деятельность и обойтись без уличных вывесок, если занимают часть помещений, а не здание целиком. Это следует из постановления Конституционного суда РФ, опубликованного 6 ноября.

Разобраться с необходимостью вывесок КС попросила Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни» из подмосковного Долгопрудного, которая входит в структуру Централизованной религиозной организации Содружество церквей христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни».



«Слово жизни» в Долгопрудном приютили в частном доме. Часть его осталась жилой, под нужды пятидесятников выделили несколько комнат, разместив на дверях полное название организации, которое требует ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Прокуратура сочла, что табличек внутри дома недостаточно и предупреждать о себе всех проходящих мимо церковь должна вывеской на фасаде здания или на ограде при въезде на земельный участок.

Результатом проверки стало дело об административном правонарушении и штраф в 30 тысяч рублей. Мировой суд постановил, а вышестоящие инстанции согласились, что «Слово жизни» нарушило часть 3 статьи 5.26 КоАП и не проинформировало о себе широкий круг лиц, чем ограничило права граждан.

Конституционный суд такую позицию не разделил. Судьи согласились, что требование указывать полное наименование направлено на то, чтобы граждане могли чётко осознавать, с какой религиозной организацией имеют дело. Однако последователи любой религии имеют право ограничить доступ на свои обряды и, соответственно, не ставить в известность широкий круг лиц.

