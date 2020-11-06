FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 20:23
0
Печать

Два птенца сапсана обошлись петербургскому браконьеру в 1,8 млн рублей и билет на поезд

Занимающийся незаконной добычей петербуржец надеялся, что два птенца краснокнижной птицы обойдутся ему стоимостью билета на поезд до Республики Коми, но, помимо этого, пришлось выложить почти по миллиону за каждого. Об этом 6 ноября сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: skeeze с сайта Pixabay

Прошлым летом петербургский браконьер охотился в окрестностях Воркуты. Его добычей стали два птенца сапсана, которых он перевез на пассажирском поезде. В конце года местный суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Однако вскоре с иском к петербуржцу обратился печорский транспортный прокурор, который указал, что своими действиями тот причинил ущерб в размере 1,8 миллиона рублей и добровольно его не возместил. Петроградский районный суд удовлетворил исковые требования сотрудника надзорного ведомства.

Птенцов передали в питомник редких видов хищных птиц «Русский соколиный центр», уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сапсаны относятся к семейству соколиных и занесена в Красную книгу России. Их незаконная добыча на территории страны запрещена.

Фото: skeeze с сайта Pixabay

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний