Два птенца сапсана обошлись петербургскому браконьеру в 1,8 млн рублей и билет на поезд
Занимающийся незаконной добычей петербуржец надеялся, что два птенца краснокнижной птицы обойдутся ему стоимостью билета на поезд до Республики Коми, но, помимо этого, пришлось выложить почти по миллиону за каждого. Об этом 6 ноября сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прошлым летом петербургский браконьер охотился в окрестностях Воркуты. Его добычей стали два птенца сапсана, которых он перевез на пассажирском поезде. В конце года местный суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Однако вскоре с иском к петербуржцу обратился печорский транспортный прокурор, который указал, что своими действиями тот причинил ущерб в размере 1,8 миллиона рублей и добровольно его не возместил. Петроградский районный суд удовлетворил исковые требования сотрудника надзорного ведомства.
Птенцов передали в питомник редких видов хищных птиц «Русский соколиный центр», уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Сапсаны относятся к семейству соколиных и занесена в Красную книгу России. Их незаконная добыча на территории страны запрещена.