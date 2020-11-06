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06.11.2020 18:12
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В Роспотребнадзоре рассказали, что рост коронавирусных заболевших продлится ещё неделю. О пике заболеваемости говорить рано

В России ещё как минимум неделю будет длится рост количества заболевших коронавирусом, пик заболеваемости ещё не достигнут, считает замдиректор по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом 6 ноября пишет «Интерфакс».

«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю. О пике говорить ещё преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И ещё какое-то время рост будет продолжаться, в основном за счет регионов», — сказал Горелов.

Он отметил, что увеличение количества заболевших в разных регионах отмечалось в разное время, а значит, и пик заболеваемости не наступит везде одновременно. Разница во времени в регионах, когда будет достигнуто максимального количество ежедневных заболевших COVID-19, может отличаться в 2–3 недели, считает эксперт.

«Делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов. Это и соблюдение рекомендаций по профилактике (коронавируса. — Прим. ред.), и погодные условия, которые влияют на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, и сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями», — рассказал Александр Горелов.

При этом он подчеркнул, что коронавирусная ситуация в России находится под контролем, новые ограничения не требуются.

Правительство Петербурга 5 ноября ввело новые коронавирусные ограничения.

За последние сутки в России обнаружены 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Из них 1 171 заболевший — в Петербурге.

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Комментарии (6)

Nat_May
Сейчас-рост, через неделю..взлёт?
pregatus
Как они это узнают? Или реальные цифры в разы больше и они их просто растягивают по времени?
W Bons
и родная мать не смогла бы меня утешить лучше (с)
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