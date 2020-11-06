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06.11.2020 17:28
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Байден вырвался вперед в Пенсильвании. Победа в штате сделает его президентом

Джо Байден смог оторваться от Дональда Трампа в ключевом штате — Пенсильвании.

«Кандидат от демократов Джо Байден неуклонно укреплял позиции в Пенсильвании <...> В штате сейчас лидирует Байден», — сообщает 6 ноября Fox News.

В регионе, победа в котором обеспечит кандидату от демократов президентство, Байден набрал 49,4%, тогда как показатель Трампа — 49,3. В штате подсчитано 95% всех бюллетеней.

Бывший вице-президент получил уже 264 голоса выборщиков (из необходимых 270), тогда как Трамп — всего 214. Байдену нужна победа в любом из колеблющихся штатов. Подсчёт голосов также ещё продолжается в Неваде, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.

Накануне Трамп поспешил объявить о своей победе в Пенсильвании.

Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники утверждает, что штаб действующего президента будет добиваться пересчета голосов в этом штате.

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Комментарии (5)

Кельт
Есть ощущение, что выборы затянутся надолго. Впереди суды и взаимное обливание грязью. Возможен вариант с 2 президентами одновременно.
COVID-2036
разница в 0,1%... крохоборы... нет в них широты русской души... 100% +-46% на ум пошло, вот как надо щитать
Petr_SPb
Трамп хотел как в Белоруссии, но почему-то не получается. И с чего бы это?
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