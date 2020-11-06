Байден вырвался вперед в Пенсильвании. Победа в штате сделает его президентом

Джо Байден смог оторваться от Дональда Трампа в ключевом штате — Пенсильвании.



«Кандидат от демократов Джо Байден неуклонно укреплял позиции в Пенсильвании <...> В штате сейчас лидирует Байден», — сообщает 6 ноября Fox News.

В регионе, победа в котором обеспечит кандидату от демократов президентство, Байден набрал 49,4%, тогда как показатель Трампа — 49,3. В штате подсчитано 95% всех бюллетеней.

Бывший вице-президент получил уже 264 голоса выборщиков (из необходимых 270), тогда как Трамп — всего 214. Байдену нужна победа в любом из колеблющихся штатов. Подсчёт голосов также ещё продолжается в Неваде, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.