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06.11.2020 16:54
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Семак: Сейчас время непростое — это касается и нас, и «Краснодара»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура чемпионата РПЛ с «Краснодаром» поделился мыслями о сопернике.

— Сейчас время непростое — это касается и нас, и «Краснодара», — подчеркнул Семак на предматчевой пресс-конференции. — Период пандемии, травмы, график, который также не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача — разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть. «Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.

Напомним, что «Зенит» после 13 туров занимает второе место в таблице чемпионата РПЛ с 27 очками. У «Краснодара» — 10-я строчка и 18 очков.

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Комментарии (3)

тат2007amg
Зато в Уфе всё спокойно..
260871543
Главное миллионы платят исправно.
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