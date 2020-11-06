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06.11.2020 15:51
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К выборам президента в России могут создать новую цифровую платформу

К 2022 году, на который запланипованы выборы президента, в России может появиться цифровая платформа, которая заменит существующую сегодня ГАС «Выборы». Об этом 6 ноября глава Центризбиркома Элла Памфмлова сообщила на встрече с Владимиром Путиным. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Ключевой момент, который на перспективу, — мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему — ГАС «Выборы»», — сказала Памфилова. — Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ».

Она добавила, что планируется перевести избирательные комиссии на «абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы».

Глава ЦИК также проинформировала президента, что прорабатывается дистанционное э-голосование.

Напомним, летом 2020 года на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию два региона — Москва и Нижегородская область — получили право проводить плебисцит в электронном формате. Ранее такой формат голосования применяли на муниципальных выборах в столице в сентябре 2019 года.

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Комментарии (6)

Pilat
Мне вот очень понравилось как проходит голосование в США.
При такой системе можно кого угодно до выборов допускать, результат будет такой, какой нужно.
Молодцы!
yatut
"К 2022 году, на который запланипованы выборы президента..." - это что-то новенькое, учитывая, что у действующего срок истекает в 2024м. Похоже, кто-то что-то знает и нам нечаянно рассказал :)
Sobaka
Неужели к тому времени эти клоуны и пеньков от страны не оставят?
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