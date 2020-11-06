К выборам президента в России могут создать новую цифровую платформу

К 2022 году, на который запланипованы выборы президента, в России может появиться цифровая платформа, которая заменит существующую сегодня ГАС «Выборы». Об этом 6 ноября глава Центризбиркома Элла Памфмлова сообщила на встрече с Владимиром Путиным. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Ключевой момент, который на перспективу, — мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему — ГАС «Выборы»», — сказала Памфилова. — Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ».