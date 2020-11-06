У школы под Парижем задержали человека с ножом

Полиция Франции задержала мужчину, который размахивал ножом возле начальной школы в Рони-су-Буа (департамент Сен-Сен-Дени, пригород Парижа), сообщает Actu.fr.



Инцидент произошел днем 6 ноября. Очевидцы говорят, что мужчина вел себя чрезвычайно агрессивно. Он выкрикивал бессвязные угрозы родителям, которые вели своих детей в школу. Через несколько минут, благодаря сети камер видеонаблюдения, подозреваемый был задержан.

«Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, — сообщил в своем Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. — Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени». Никакой информации о личности задержанного министр не привел.