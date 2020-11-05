Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Губернаторская поправка к проекту бюджета на 2021-2023 годы добавила в документ расходы на проектные решения «по организации кольцевого железнодорожного движения в Санкт-Петербургском транспортном узле». Ранее запустить городскую электричку по кольцу решили РЖД.



Согласно поправке, которая была внесена в ЗакС 5 ноября, реализация основных проектных решений в 2021 году обойдется в 55,7 млн рублей, еще через год — в 100 млн. Напомним, идея двух пассажирских полуколец содержится в концепции РЖД по развитию петербургского транспортного узла до 2030 года, документ был согласован Смольным весной. В первом варианте оба полукольца начинались в Ораниенбауме. Однако теперь речь идет о следующих маршрутах: Ораниенбаум – Пулково – Белоостров и Гатчина – Балтийская – Лигово – Волковская – Токсово. Помимо так называемой городской электрички, предусмотрено множество мероприятий, в частности — вынос грузового движения за пределы города и модернизация инфраструктуры для обработки поездов дальнего следования.

