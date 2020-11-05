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05.11.2020 21:44
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Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Губернаторская поправка к проекту бюджета на 2021-2023 годы добавила в документ расходы на проектные решения «по организации кольцевого железнодорожного движения в Санкт-Петербургском транспортном узле». Ранее запустить городскую электричку по кольцу решили РЖД.

Согласно поправке, которая была внесена в ЗакС 5 ноября, реализация основных проектных решений в 2021 году обойдется в 55,7 млн рублей, еще через год — в 100 млн. Напомним, идея двух пассажирских полуколец содержится в концепции РЖД по развитию петербургского транспортного узла до 2030 года, документ был согласован Смольным весной. В первом варианте оба полукольца начинались в Ораниенбауме. Однако теперь речь идет о следующих маршрутах: Ораниенбаум – Пулково – Белоостров и Гатчина – Балтийская – Лигово – Волковская – Токсово. Помимо так называемой городской электрички, предусмотрено множество мероприятий, в частности — вынос грузового движения за пределы города и модернизация инфраструктуры для обработки поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что финансирование пойдет из городского и федерального бюджетов, а также со стороны РЖД. Общая стоимость реализации — 584,7 млрд рублей, большая часть — на пригородное и внутригородское (325,3 млрд) и грузовое (224,6 млрд) сообщение. Самое дорогое мероприятие — строительство Северо-Восточного (109,1 млрд) и Юго-Западного (73,1 млрд) грузовых обходов, «петли» в аэропорту Лигово-Пулково-Шоссейная (84,1 млрд), а также участка Санкт-Петербург – Товарный – Московский – Тосно (75,9 млрд руб.).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Алекс64
Если честно, то на фоне 250 автобусов, 140 троллейбусов и 40 вагонов метро, уже похоже на сказки венского леса...
MyAdmiral Kruzenshtern
Опять либо ишак, либо падишах...
Fenomen
На редкость толковая инициатива.
Тем горше, если и ей суждено утонуть в нашенских болотах.
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