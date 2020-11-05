Минздрав: 30–40% коронавирусных тестов могут выдать ошибки

Пульмонолог министерства здравоохранения Российской Федерации рассказал о возможности ошибочных результатов тестов на COVID-19.

«Приблизительно в 30–40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов», — цитирует 5 ноября заявление Сергея Авдеева РИА «Новости».

По его словам, если материал взят некачественно, то есть шанс получить «ложноотрицательный результат».

Эпидемиолог Минздрава РФ также рассказал, что инкубационный период у подавляющего большинства заразившихся может составлять от 2 до 6 дней. После появление симптомов заболевший чаще всего остается заразным 10–20 дней. При этом у 90% пациентов с COVID-19 встречается температура выше 37,5 градусов.