Суд прекратил дело в отношении координатора движения «Гражданин Пушкин» за съемки видеообращения к Путину

Пушкинский районный суд Петербурга прекратил дело об организации несанкционированного митинга в отношении координатора движения «Гражданин Пушкин» Александра Беляева за съемку коллективного видеообращения к Владимиру Путину. Об этом он сообщил «Фонтанке» 4 ноября.

«Производство по делу в ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении меня прекращено за отсутствием состава административного правонарушения», — рассказал Беляев. Он в полицейском рапорте проходил в качестве организатора.

«В чем абсурд ситуации? В том, что 4 октября, когда снималось видеообращение, никто не был задержан. Претензия ко мне была в том, что люди пришли с плакатами и что я разместил объявление на своей странице. То есть меня подписали, что я первоисточник и организатор акции, хотя по поселку были развешены объявления», — рассказал он. Беляев пояснил, что плакаты были необходимы только для записи обращения, сразу после участники их свернули. Претензии появились только после того, как ролик был выложен в публичное пространство. «Акция была приурочена ко дню рождения президента, а меня выставили как организатора несанкционированного поздравления Владимира Путина», — добавил активист.