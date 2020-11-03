FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 17:51
8
Печать

Красные семь баллов. Петербург застрял в пробках ещё до конца рабочего дня

В алые пунктирные линии превратились улицы и проспекты Петербурга на карте сервиса «Яндекс. Пробки». Транспортный коллапс 3 ноября заглянул в город чуть раньше, ещё до конца рабочего дня.

Пока одни водители недоумевают и задают извечный вопрос: «Что стоим?», другие всё поняли и покорились судьбе. Дорожную ситуацию в Петербурге усугубляют многочисленные мелкие аварии и ремонтные работы, из-за которых машины протискиваются через «бутылочное горлышко», а то и вовсе попадают в тупик. По состоянию на 17.40 «Яндекс. Пробки» показывают 7 баллов загруженности.

3 ноября Петербург посетил Владимир Путин. Около пяти вечера он прибыл на территорию пассажирского порта «Морской фасад», чтобы поднять флаг на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» под охраной зенитно-ракетного комплекса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

ZapadЭnka
бункерный сиделец выполз?
doorbal_
Магадан ждёт!
Skazochny
Моль старая боится народной благодарности?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний