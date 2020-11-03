Красные семь баллов. Петербург застрял в пробках ещё до конца рабочего дня
В алые пунктирные линии превратились улицы и проспекты Петербурга на карте сервиса «Яндекс. Пробки». Транспортный коллапс 3 ноября заглянул в город чуть раньше, ещё до конца рабочего дня.
Пока одни водители недоумевают и задают извечный вопрос: «Что стоим?», другие всё поняли и покорились судьбе. Дорожную ситуацию в Петербурге усугубляют многочисленные мелкие аварии и ремонтные работы, из-за которых машины протискиваются через «бутылочное горлышко», а то и вовсе попадают в тупик. По состоянию на 17.40 «Яндекс. Пробки» показывают 7 баллов загруженности.
3 ноября Петербург посетил Владимир Путин. Около пяти вечера он прибыл на территорию пассажирского порта «Морской фасад», чтобы поднять флаг на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» под охраной зенитно-ракетного комплекса.