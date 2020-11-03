Красные семь баллов. Петербург застрял в пробках ещё до конца рабочего дня

В алые пунктирные линии превратились улицы и проспекты Петербурга на карте сервиса «Яндекс. Пробки». Транспортный коллапс 3 ноября заглянул в город чуть раньше, ещё до конца рабочего дня.



Пока одни водители недоумевают и задают извечный вопрос: «Что стоим?», другие всё поняли и покорились судьбе. Дорожную ситуацию в Петербурге усугубляют многочисленные мелкие аварии и ремонтные работы, из-за которых машины протискиваются через «бутылочное горлышко», а то и вовсе попадают в тупик. По состоянию на 17.40 «Яндекс. Пробки» показывают 7 баллов загруженности.

